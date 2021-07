Trenitalia: “Oltre 820mila mila posti offerti sui treni da o per la Liguria nel fine settimana”. Ma molti sono già sold-out (Di venerdì 9 luglio 2021) L’azienda in una nota: “Come stabilito dalle normative vigenti in tema di trasporto pubblico locale, tutti i collegamenti possono offrire una capienza massima pari all’80% del numero dei posti per cui il mezzo è omologato che corrisponde all’occupazione di tutti i posti seduti più una percentuale di posti in piedi” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 luglio 2021) L’azienda in una nota: “Come stabilito dalle normative vigenti in tema di trasporto pubblico locale, tutti i collegamenti posoffrire una capienza massima pari all’80% del numero deiper cui il mezzo è omologato che corrisponde all’occupazione di tutti iseduti più una percentuale diin piedi”

