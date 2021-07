“Tre positivi Covid” Caos a due giorni dalla finale Europeo Cosa cambia per chi guarda Italia-Inghilterra

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilsfiora la nazionalena di calcio alla vigilia dell’attesissimadi sabato a Wembley contro l’. Una partita durissima in cui, forse per la prima volta in questo torneo, la squadra di Roberto Mancini parte sfavorita. Tanti infatti le variabili che sembrano giocare in favore degli inglesi. Più freschi, sul loro cammino non hanno incontrato corazzate a parte la Germania negli ottavi di, e più motivatispinta dei 60mila di Wembley a 55 annimondiale vinta in casa. Unico successo internazionale delle ...