Tre giornalisti a seguito dell’Italia positivi al Covid Ritiro blindato a Coverciano

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sala stampa deserta oggi a. Come riporta gazzetta.it, tresono risultatial coronavirus dai test effettuati in occasione di Italia-Spagna. Uno di loro sarebbe rientrato in Italia dopo la semifinale, mentre gli altri due stanno osservando le misure di quarantena a Londra. Pertanto ildisarà. Il gruppo azzurro ha interamente completato il ciclo vaccinale e non si è mai avvicinato a nessun giornalista, dunque le possibilità di un focolaio sono pari allo zero. FOTO: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Conferenza stampa senzaoggi a Coverciano. A causa della positività dipresenti martedì scorso a Wembley per Italia - Spagna (uno è rientrato in Italia, gli altri due sono in quarantena a Londra) l a Figc ha deciso di svolgere l'attività media in remoto . ...contagiati al Coronavirus nella comitiva die tecnici italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio , telecronista Rai delle partite ...Tre giornalisti Rai sono risultati positivi al Covid: tra di loro anche Alberto Rimedio. Previsto un cambio di telecronista Nelle scorse ore è arrivata la notizia della positività al Covid di tre gior ...Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri c ...