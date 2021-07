Trasferimento su posto comune per docente titolare sul sostegno: per chiederlo bisogna aver superato il vincolo quinquennale sul sostegno (Di venerdì 9 luglio 2021) Il docente titolare sul sostegno potrà chiedere Trasferimento su posto comune soltanto dopo aver superato il quinquennio di permanenza sul sostegno. Il vincolo è previsto nel CCNI L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilsulpotrà chiederesusoltanto dopoil quinquennio di permanenza sul. Ilè previsto nel CCNI L'articolo .

