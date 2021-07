Traffico Roma del 09-07-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione circolazione sostenuta e rallentata sul grande raccordo anulare tra laFiumicino e la diramazioneSud mentre internatra la Cassia e la Pia code pere per un incidente sull’autostradaNapoli tra il bivio A24 e Valmontone per chi è diretto al capoluogo Campano disagi sulla diramazionenord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto verso Firenze maggiori difficolta’ sul tratto finale della autostradaFiumicino In questo caso per un precedente incidente sulla ...