Tour de France: altra caduta. Corridori finiscono nella scarpata (Di venerdì 9 luglio 2021) Ancora una bruttissima caduta al Tour de France 2021 nel corso della tredicesima tappa. Sono una quindicina i Corridori coinvolti e alcuni sono finiti in una scarpata. A circa sessanta chilometri dall'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) Ancora una bruttissimaalde2021 nel corso della tredicesima tappa. Sono una quindicina icoinvolti e alcuni sono finiti in una. A circa sessanta chilometri dall'...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tour de France tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta in una scarpata. Si ritirano Yates e Kluge! - #France… - cyclingoo : ?? Tour de France 2021, vittoria di tappa o podio finale per Jonas Vingegaard? “Scelgo il podio, ovviamente” / By… - zazoomblog : Tour de France 2021 brutta caduta in gruppo. Alcuni ciclisti in una scarpata Simon Yates si ritira - #France… - Giusepp78278797 : Tiz 'C'è un clima da luglio '48, l'anno ed il mese dell'attentato a Togliatti e della vittoria di Bartali al Tour d… - occhio_notizie : Paura al #TourdeFrance, 13 ciclisti finiscono in un burrone: -