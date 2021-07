Tour de France 2021 | Tadej Pogacar | “Speriamo bene per Majka Domani giornata difficile | vogliamo difendere la maglia gialla”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sempre attentissimo, spesso nelle prime posizioni, anche senza il supporto della UAE Emirates. Un’altra, relativamente calma, è passata per, una tappa in meno verso il secondo trionfo consecutivo alde. Lasi sta gestendo al meglio e non sta correndo rischi. Le sue parole all’arrivo: “Oggi era una tappa lunga e. All’inizio era un po’ noiosa, poi è diventata frenetica e sono successe molte cose, sono contento sia finita. Il mio compagnoè caduto. Vedremo come sta una volta ...

Eurosport_IT : CAVENDISH LEGGENDA! ????????? Poker al Tour 2021, 34 vittorie al Tour de France come Eddy Merckx! Si fa la storia e c… - Eurosport_IT : Una volata...da record! ???? Mark Cavendish è nella storia ?????? #EurosportCICLISMO | #TDF2021 | #Cavendish - messina_oggi : Cavendish vince la tredicesima tappa del Tour de FranceROMA (ITALPRESS) - Mark Cavendish vince la tredicesima tappa… - DinoDiener : RT @FantaBarSport: ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 14a tappa ?? - FantaBarSport : ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 14a tappa ?? -

Eddy Merckx è raggiunto: a Carcassone Mark Cavendish ha vinto la sua 34ª frazione nella Grande Boucle raggiungendo in testa alla graduatoria il più grande di tutti con un'impresa fino a poco tempo fa ...In occasione della 13esima tappa del Tour de France, si è verificata una maxi caduta che ha coinvolto un gruppo di ciclisti, scivolati lungo una scarpata. Nel corso della 13esima tappa del Tour de France, la Nimes - Carcassonne, alcuni ...Mark CAVENDISH. 34. Fa i numeri e li produce per collocarli nella Storia. A 36 anni suonati le suona a tutti, per ...Sempre attentissimo, spesso nelle prime posizioni, anche senza il supporto della UAE Emirates. Un'altra giornata, relativamente calma, è passata per Tadej Pogacar, una tappa in meno verso il secondo t ...