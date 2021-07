Tour de France 2021, pagelle tredicesima tappa: Cavendish nella storia (Di venerdì 9 luglio 2021) La tredicesima tappa del Tour de France 2021 (Nimes – Carcassone, 198 km) vede la vittoria di Mark Cavendish, alla quarta affermazione di questa edizione, con la quale si porta a 34 successi in carriera nella Grande Boucle, eguagliando Eddy Merckx.L’inglese ha preceduto il compagno Michael Morkov e Jasper Philipsen. Le pagelle dei protagonisti Mark Cavendish 10:L’inglese dalla Quickstep entra ancora di più nella storia del Tour de France, trovando la sua vittoria numero ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladelde(Nimes – Carcassone, 198 km) vede la vittoria di Mark, alla quarta affermazione di questa edizione, con la quale si porta a 34 successi in carrieraGrande Boucle, eguagliando Eddy Merckx.L’inglese ha preceduto il compagno Michael Morkov e Jasper Philipsen. Ledei protagonisti Mark10:L’inglese dalla Quickstep entra ancora di piùdelde, trovando la sua vittoria numero ...

Advertising

Eurosport_IT : CAVENDISH LEGGENDA! ????????? Poker al Tour 2021, 34 vittorie al Tour de France come Eddy Merckx! Si fa la storia e c… - NicolaAssolini : RT @Eurosport_IT: CAVENDISH LEGGENDA! ????????? Poker al Tour 2021, 34 vittorie al Tour de France come Eddy Merckx! Si fa la storia e che fav… - TicinoGazzetta : Cavendish non si ferma più! Cannonball eguaglia il record di Merckx: 34 vittorie al Tour de France… - Eurosport_IT : Una volata...da record! ???? Mark Cavendish è nella storia ?????? #EurosportCICLISMO | #TDF2021 | #Cavendish - diegocecchi : Foto appena pubblicata @ Tour de france 2021 -