Tour de France 2021 | ordine di arrivo e classifica tredicesima tappa | Cavendish trionfa in volata

Mark Cavendish trionfa in volata alla Grande Boucle: l'ordine di arrivo e la classifica della tredicesima tappa del Tour de France 2021, da Nimes a Carcassonne di 219.9 km. Dopo una serie di fughe e due bruttissime cadute (in una corridori dentro la scarpata, c'è il ritiro di Yates per i postumi), l'arrivo è come prevedibile in volata. Nello sprint con i migliori velocisti rimasti la spunta come di consueto uno strepitoso Mark Cavendish: il fuoriclasse ...

