Tour de France 2021 oggi | tredicesima tappa | percorso | favoriti | altimetria Volata probabile | fuga possibile

La tredicesima tappa del Tour de France 2021 in programma per quest'oggi, venerdì 9 luglio, sarà una giornata tranquilla per i big della classifica generale, ma d'altra parte una grande occasione per le ruote veloci del gruppo. Difatti, la Nimes-Carcassonne, di ben 219,9 chilometri, presenta un solo GPM ma molto lontano dal traguardo, che potrebbe favorire la fuga del giorno. Attenzione a quest'ultimo fattore da non sottovalutare visto ciò a cui abbiamo assistito ieri.

