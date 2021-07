Tour de France 2021, Mark Cavendish aggancia la Storia: 34 come Merckx (Di venerdì 9 luglio 2021) Mark Cavendish scrive un’altra pagina della favola più bella del Tour de France 2021, ma stavolta entra direttamente nella Storia del ciclismo. Lo sprinter dell’Isola di Man infatti vince anche la tredicesima tappa della Grande Boucle sul traguardo di Carcassonne, mai appannaggio dei velocisti prima di oggi: arriva quindi la quarta vittoria in questa edizione ma soprattutto la numero 34 in carriera sulle strade Francesi. Un numero non banale, perchè vale l’aggancio a Eddy Merckx in testa alla classifica dei plurivittoriosi di tappa al Tour ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021)scrive un’altra pagina della favola più bella delde, ma stavolta entra direttamente nelladel ciclismo. Lo sprinter dell’Isola di Man infatti vince anche la tredicesima tappa della Grande Boucle sul traguardo di Carcassonne, mai appannaggio dei velocisti prima di oggi: arriva quindi la quarta vittoria in questa edizione ma soprattutto la numero 34 in carriera sulle stradesi. Un numero non banale, perchè vale l’aggancio a Eddyin testa alla classifica dei plurivittoriosi di tappa al...

