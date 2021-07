Tour de France 2021, Jasper Philipsen: “Avevo buone gambe, ma Cavendish, oggi, era troppo forte” (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche oggi Jasper Philipsen ha dovuto accontentarsi di un piazzamento sul podio di tappa al Tour de France 2021. Il velocista fiammingo dell’Alpecin-Fenix, infatti, nell’odierna tredicesima frazione della Grande Boucle, la Nîmes – Carcassonne di 220 chilometri, è giunto terzo. Solo i due assi della Deceuninck-Quick Step Mark Cavendish e Michael Morkov sono riusciti a fare meglio. In quest’edizione della Grande Boucle, Philipsen ha conquistato ben cinque podi di tappa in tredici frazioni. Sostanzialmente, il fiammingo è arrivato o secondo o terzo in ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Ancheha dovuto accontentarsi di un piazzamento sul podio di tappa alde. Il velocista fiammingo dell’Alpecin-Fenix, infatti, nell’odierna tredicesima frazione della Grande Boucle, la Nîmes – Carcassonne di 220 chilometri, è giunto terzo. Solo i due assi della Deceuninck-Quick Step Marke Michael Morkov sono riusciti a fare meglio. In quest’edizione della Grande Boucle,ha conquistato ben cinque podi di tappa in tredici frazioni. Sostanzialmente, il fiammingo è arrivato o secondo o terzo in ogni ...

