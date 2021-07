Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: nuova occasione per Cavendish, ma attenzione alla fuga (Di venerdì 9 luglio 2021) nuova occasione per le ruote veloci nell’odierna tredicesima tappa del Tour de France 2021, la Nîmes – Carcassonne di 220 chilometri. Il grande favorito, dunque, non può che essere nuovamente Mark Cavendish, il quale ha conquistato già tre sprint in quest’edizione della Grande Boucle. I suoi rivali principali, invece, saranno i belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen. Non va sottovalutato, ad ogni modo, nemmeno un redivivo Nacer Bouhanni. Stante quanto accaduto nella tappa di ieri e la lunghezza della ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)per le ruote veloci nell’odierna tredicesimadelde, la Nîmes – Carcassonne di 220 chilometri. Il grande favorito, dunque, non può che esseremente Mark, il quale ha conquistato già tre sprint in quest’edizioneGrande Boucle. I suoi rivali principali, invece, saranno i belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen. Non va sottovalutato, ad ogni modo, nemmeno un redivivo Nacer Bouhanni. Stante quanto accaduto nelladi ieri e la lunghezza...

