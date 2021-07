Tour de France 2021 | brutta caduta in gruppo Alcuni ciclisti in una scarpata | Simon Yates si ritira

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) Brutto incidente a una sessantina di chilometri al termine della tredicesima tappa delde. Ilviaggiava infatti compatto verso Carcassonne, lungo un percorso privo di particolari asperità e che sulla carta sembra essere disegnato per i velocisti prima di affrontare i Pirenei. All’improvviso, però, è avvenuta unin seno al plotone compatto euomini sono finiti in una. Fortunatamente non era molto profonda e non c’erano sassi, ma erba e arbusti che hanno attutito il colpo. Non ci sono stati gravi ...