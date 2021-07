Tour de France 2021 | 14° tappa Carcassonne – Quillan | percorso | orari e altimetria

(Di venerdì 9 luglio 2021) L'edizione numero 108 delde, come di consueto, dopo le tappe alpine, affronta le frazioni che interesseranno i Pirenei. La strada ritornerà a salire nella 14°che porterà il gruppo da, lungo undi 183,7 km con cinque GPM. Le sedi didella 14° frazione La quattordicesimadelde, in programma sabato 10 luglio, partirà da, città dove si è conclusa la frazione numero 13 vinta dal britannico Mark Cavendish (Deceuninck-Quick ...

Eurosport_IT : CAVENDISH LEGGENDA! ????????? Poker al Tour 2021, 34 vittorie al Tour de France come Eddy Merckx! Si fa la storia e c… - ketyAndrea : RT @Eurosport_IT: Una volata...da record! ???? Mark Cavendish è nella storia ?????? #EurosportCICLISMO | #TDF2021 | #Cavendish - cafifal : RT @fanpage: Momenti di grande paura nel corso della 13a tappa del Tour de France - janemarie7650 : RT @Eurosport_UK: ???? #TDF2021 - Stage 13 ?? Eurosport 1 ????Eurosport app ?? - MontiFrancy82 : @LeTour 2021: @MarkCavendish CALA IL POKER, POGACAR SEMPRE IN MAGLIA GIALLA -

Di seguito la classifica generale delde2021 dopo la tredicesima tappa. Domani si inizierà ad affrontare i Pirenei: 184 km da Carcassonne a Quillan, sono in programma 3 GPM di seconda categoria, l'ultimo a 17 km dal traguardo.A circa 70 chilometri dal traguardo primi movimenti nel gruppo con l'accelerazione di Philippe Gilbert (Lotto Soudal), seguito da Pierre Rolland (B&B Hotels). La Deceuninck Quick - Step ha reagito ...18.01 Tour de France, Cavendish cala il poker Il britannico Mark Cavendish cala il poker nella 13.tappa con arrivo a Car- cassonne e raggiunge a quota 34 il mito Eddy Merckx nelle vittorie al Tour. Il ...(ANSA) – ROMA, 09 LUG – La 13/a tappa del Tour de France vinta da Mark Cavendish si è conclusa con un arrivo in volata e non è cambiata la classifica generale, con lo sloveno Tadej Pogacar che conserv ...