Totti al veleno con Ilary e la Hunziker: “Prima le vecchie…”, la reazione della Hunziker (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ finalmente arrivata l’estate e con lei la sensazione che il covid, almeno con il caldo, ci stia dando un po’ di tregua e così si dà libero spazio alle frequentazioni, alle vacanze, al mare e ai lunghi bagni. Nella speranza che il prossimo autunno sia un po’ più clemente e che non ci faccia ripiombare in una situazione di allarmismo, preoccupazione e terapie intensive piene. Francesco Totti in barca con la moglie e amici tra cui la Hunziker In questi giorni Franceso Totti è in vacanza con la moglie Ilary e un gruppetto di amici tra cui Michelle Hunziker e Nicola ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ finalmente arrivata l’estate e con lei la sensazione che il covid, almeno con il caldo, ci stia dando un po’ di tregua e così si dà libero spazio alle frequentazioni, alle vacanze, al mare e ai lunghi bagni. Nella speranza che il prossimo autunno sia un po’ più clemente e che non ci faccia ripiombare in una situazione di allarmismo, preoccupazione e terapie intensive piene. Francescoin barca con la moglie e amici tra cui laIn questi giorni Francesoè in vacanza con la mogliee un gruppetto di amici tra cui Michellee Nicola ...

Advertising

RaffaeleCicca17 : #Spalletti: “Totti? Ci sarà spazio per le cose meno importanti”. #Mourinho: “Conte? All’Inter nessuno può essere p… - Ftbnews24 : ?? #Spalletti al veleno: “Totti? La serie tv poteva farla su di lui” #Napoli #Gattuso #SerieA #UEL - infoitsport : Spalletti, attacco al veleno: ''Totti? Gli davo due scene per fare il botto'' - ilgiornale : Il nuovo allenatore del Napoli manda una frecciatina a Totti sulla serie tv ''Speravo de morì prima'' che racconta… - ralphfiennes55 : @Gennaro02894199 @antonio_gaito Quello che parlava di veleno non vale l'unghia di Spalletti come allenatore. Non ri… -