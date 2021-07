Torino, occhi puntati sull’attaccante Lapadula. La situazione (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Torino è alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i granata stanno sondando Lapadula. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa – Torino, rinviata per emergenza Covid 19 Probabili formazioni Torino-Udinese, 11^ giornata di Serie A Pavoletti verso il Torino?. Lo scenario Le Probabili formazioni Milan-Torino, Coppa Italia Sampdoria-Torino: probabili formazioni, quote e pronostico Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilè alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i granata stanno sondando. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa –, rinviata per emergenza Covid 19 Probabili formazioni-Udinese, 11^ giornata di Serie A Pavoletti verso il?. Lo scenario Le Probabili formazioni Milan-, Coppa Italia Sampdoria-: probabili formazioni, quote e pronostico Probabili formazioni ...

Advertising

emergenzavvf : Con gli occhi di un #vigiledelfuoco. Siamo a #Torino in via Pisa, e questa è la vista dal cestello dell'autoscala d… - robertalerici : RT @jjflash1970: Passeggiando per il centro di Torino si possono osservare questi particolari caditoi a forma di occhi davanti ai lucernari… - AMedaglini : RT @jjflash1970: Passeggiando per il centro di Torino si possono osservare questi particolari caditoi a forma di occhi davanti ai lucernari… - jjflash1970 : Passeggiando per il centro di Torino si possono osservare questi particolari caditoi a forma di occhi davanti ai lu… - MarinellaU : E' tutto merito di Berlusconi e lui in cambio ha creato un covo di comunisti ingrati “Nutrisci il corvo e ti caverà… -