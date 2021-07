Tommaso | le prime dichiarazioni dopo Temptation Island | “Valentina doveva piangere!”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 luglio 2021)Leparole diil falò di confronto Lunedì sera, in occasione della seconda puntata diil giovaneha abbandonato da single il reality show delle tentazioni.il falò di confronto con la fidanzata, il 21 ha rilasciato un’intervista per il portale WittyTv. In quell’occasione il ragazzo ha manifestato l’età che ha, ovvero che deve crescere molto.ha rilasciatocontraddittorie dove da una parte si è detto molto contento di aver chiuso con ...