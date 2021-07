Tokyo in stato di emergenza per Covid, Olimpiadi senza pubblico (Di venerdì 9 luglio 2021) . Le ultime notizie. Mentre tornano a risalire i contagi di Coronavirus in tutto il mondo, a causa della variante Delta, la città di Tokyo si blinda nello stato di emergenza e chiude al pubblico le Olimpiadi. Rinviate dallo scorso anno e non più differibili, pena L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 luglio 2021) . Le ultime notizie. Mentre tornano a risalire i contagi di Coronavirus in tutto il mondo, a causa della variante Delta, la città disi blinda nellodie chiude alle. Rinviate dallo scorso anno e non più differibili, pena L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

