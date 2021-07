Tokyo: fiamma olimpica in città per staffetta senza pubblico (Di venerdì 9 luglio 2021) La fiamma olimpica è arrivata a Tokyo per una cerimonia in uno stadio vuoto, all'indomani della decisione delle autorità giapponesi e degli organizzatori dei Giochi di bandire gli spettatori da ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Laè arrivata aper una cerimonia in uno stadio vuoto, all'indomani della decisione delle autorità giapponesi e degli organizzatori dei Giochi di bandire gli spettatori da ...

