Tiribocchi: "Spalletti è l'allenatore giusto per il Napoli. Basta criticare Immobile!" (Di venerdì 9 luglio 2021) Simone Tiribocchi, ex calciatore, fra le tante, dell’Ancona di Spalletti e opinionista Dazn, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Italia e sulla scelta del tecnico ex Roma per la panchina azzurra: “Immobile ha subito tante critiche ingiuste, sta facendo meno di quello che fa alla Lazio ma questo è anche un Europeo. Anche quando non fa gol, è prezioso, come nel gol di Chiesa, nei tocchi sporchi, nei movimenti senza palla. Ciro, probabilmente, sta soffrendo le parole contro di lui. Dalla sua ha avuto i compagni e Mancini che lo hanno protetto. Questo significa che il gruppo è unito, gestito alla perfezione dal C.T. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Simone, ex calciatore, fra le tante, dell’Ancona die opinionista Dazn, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Italia e sulla scelta del tecnico ex Roma per la panchina azzurra: “Immobile ha subito tante critiche ingiuste, sta facendo meno di quello che fa alla Lazio ma questo è anche un Europeo. Anche quando non fa gol, è prezioso, come nel gol di Chiesa, nei tocchi sporchi, nei movimenti senza palla. Ciro, probabilmente, sta soffrendo le parole contro di lui. Dalla sua ha avuto i compagni e Mancini che lo hanno protetto. Questo significa che il gruppo è unito, gestito alla perfezione dal C.T. ...

