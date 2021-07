The Witcher 2: il trailer della seconda stagione della serie Netflix (Di venerdì 9 luglio 2021) Henry Cavill ha presentato il trailer di The Witcher 2, che debutterà il 17 dicembre su Netflix, durante l'evento in streaming WitcherCon. The Witcher 2 ha ora un trailer grazie all'evento WitcherCon, in corso in streaming, in attesa del debutto delel nuove puntate che arriveranno su Netflix il 17 dicembre. Nel video si assiste a qualche interazione tra Geralt e Ciri, seguendone il viaggio verso la "casa" degli altri Witcher. La ragazza dovrà inoltre fare i conti con i suoi poteri e nuovi pericoli. Parlando ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) Henry Cavill ha presentato ildi The2, che debutterà il 17 dicembre su, durante l'evento in streamingCon. The2 ha ora ungrazie all'eventoCon, in corso in streaming, in attesa del debutto delel nuove puntate che arriveranno suil 17 dicembre. Nel video si assiste a qualche interazione tra Geralt e Ciri, seguendone il viaggio verso la "casa" degli altri. La ragazza dovrà inoltre fare i conti con i suoi poteri e nuovi pericoli. Parlando ...

