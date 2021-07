The Conjuring, la vera casa che ha ispirato il film è "posseduta": la conferma in un documentario (Di venerdì 9 luglio 2021) La troupe del documentario sulla vera casa al centro di L'evocazione - The Conjuring ha confermato di essere stata testimone di eventi inspiegabili e spaventosi. The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home è il documentario che racconta la storia di possessione della casa del Rhode Island che ha ispirato James Wan nella realizzazione de L'evocazione - The Conjuring. Dopo aver girato il progetto, anche i membri della troupe hanno confermato di essere stati testimoni di eventi inspiegabili. In occasione di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) La troupe delsullaal centro di L'evocazione - Thehato di essere stata testimone di eventi inspiegabili e spaventosi. The Sleepless Unrest: The RealHome è ilche racconta la storia di possessione delladel Rhode Island che haJames Wan nella realizzazione de L'evocazione - The. Dopo aver girato il progetto, anche i membri della troupe hannoto di essere stati testimoni di eventi inspiegabili. In occasione di ...

