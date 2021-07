“Testimoni e un file audio”. Altro colpo della Bongiorno, rinviata l'udienza su Ciro Grillo: ammesse nuove prove (Di venerdì 9 luglio 2021) La gup Caterina Interlandi ha rinviato le udienze in cui deciderà sul rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i suoi tre amici, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo su una ragazza di vent'anni. La giudice di Tempio Pausania ha ammesso nuove prove, come spiegato con soddisfazione da Giulia Bongiorno, che difende la presunta vittima di stupro. “Siamo stati ammessi come parti civili e sono stati ammessi nuovi elementi per noi rilevanti”, ha dichiarato l'avvocato. Si tratta di “dichiarazioni rese alla stampa da alcuni Testimoni - ha precisato la Bongiorno - e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) La gup Caterina Interlandi ha rinviato le udienze in cui deciderà sul rinvio a giudizio pere i suoi tre amici, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo su una ragazza di vent'anni. La giudice di Tempio Pausania ha ammesso, come spiegato con soddisfazione da Giulia, che difende la presunta vittima di stupro. “Siamo stati ammessi come parti civili e sono stati ammessi nuovi elementi per noi rilevanti”, ha dichiarato l'avvocato. Si tratta di “dichiarazioni rese alla stampa da alcuni- ha precisato la- e un ...

