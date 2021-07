Terza dose vaccino Pfizer contro la variante Delta: ecco dopo quanto tempo verrà somministrata (Di venerdì 9 luglio 2021) Non si è ancora raggiunta l’immunità e già si pensa alla Terza dose del vaccino Pfizer per fronteggiare il virus e avere una copertura totale, soprattutto per combattere al meglio contro le varianti. A dichiararlo Mikael Dolsten, direttore scientifico della società americana, che ha spiegato come l’azienda entro agosto vorrebbe richiedere alle autorità regolatorie il via libera per produrre una Terza dose di Pfizer. Leggi anche: vaccino obbligatorio per tutti per contrastare la variante Delta, l’ipotesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Non si è ancora raggiunta l’immunità e già si pensa alladelper fronteggiare il virus e avere una copertura totale, soprattutto per combattere al megliole varianti. A dichiararlo Mikael Dolsten, direttore scientifico della società americana, che ha spiegato come l’azienda entro agosto vorrebbe richiedere alle autorità regolatorie il via libera per produrre unadi. Leggi anche:obbligatorio per tutti per contrastare la, l’ipotesi ...

