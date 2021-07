Tennis, tutte le finali dell’Italia nei tornei del Grande Slam in campo maschile e femminile (Di venerdì 9 luglio 2021) Per la prima volta nella storia un italiano giocherà una finale di Wimbledon. Il torneo più prestigioso del mondo vide la luce nel 1877, ma sinora nessun Tennista del Bel Paese aveva saputo raggiungere l’atto conclusivo in singolare. Né in campo maschile, dove un azzurro si era spinto al massimo semifinale, né tantomeno nel settore femminile. Anzi, sinora fra le donne la barriera dei quarti si è sempre rivelata insormontabile. Cinque giocatrici del Bel Paese sono arrivate nelle last eight (Lucia Valerio nel 1933, Laura Golarsa nel 1989, Silvia Farina nel 2003, Francesca Schiavone nel 2009 e Camila Giorgi nel 2018), ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Per la prima volta nella storia un italiano giocherà una finale di Wimbledon. Il torneo più prestigioso del mondo vide la luce nel 1877, ma sinora nessunta del Bel Paese aveva saputo raggiungere l’atto conclusivo in singolare. Né in, dove un azzurro si era spinto al massimo semifinale, né tantomeno nel settore. Anzi, sinora fra le donne la barriera dei quarti si è sempre rivelata insormontabile. Cinque giocatrici del Bel Paese sono arrivate nelle last eight (Lucia Valerio nel 1933, Laura Golarsa nel 1989, Silvia Farina nel 2003, Francesca Schiavone nel 2009 e Camila Giorgi nel 2018), ma ...

