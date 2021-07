Tennis | Torneo Amburgo Errani eliminata nei quarti di finale

Advertising

TgLa7 : ??#Tennis: #MatteoBerrettini prio italiano ad accedere alle finali del torneo di #Wimbledon?? - Maffolo2 : @LapoDeCarlo1 Un torneo del grande slam è persino riduttivo... #Wimbledon è il torneo di tennis per antonomasia...g… - AradoAlessandro : C’è qualcuno che sa dirmi cosa significano le palline gialle sotto i nomi dei giocatori di tennis al torneo di Wimbledon? - CorriereRomagna : Tennis, il torneo Under di Misano alla fase decisiva - - sassuolo2000 : Memorial Rossini, Trofeo BPER Banca, Torneo Internazionale Tennis Europe Junior Tour Combined Under 14: oggi le fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo

Matteo Berrettini entra nella storia dello sport italiano portando per la prima volta il tricolore in finale neldipiù prestigioso al mondo, il mitico Wimbledon,che ti consegna ......WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che dopo 19 anni di assenza ha riportato il tour femminile sui campi in terra rossa del RothenbaumStadium di Amburgo, in Germania. ...Domenica importantissima per lo Sporting Club Sassuolo. Nella gara di ritorno dei play off promozione, la squadra maschile del sodalizio sassolese sarà impegnata in trasferta sui campi del CT Davis 76 ...Matteo Berrettini - da oggi nella storia del tennis italiano in quanto in finale di Wimbledon - e la fidanzata Ajla Tomljanovic sono decisamente la coppia del tennis del momento.