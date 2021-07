Tennis, Djokovic stacca il pass per Torino: è il primo qualificato alle Atp Finals 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Grazie alla vittoria ai danni di Shapovalov, Novak Djokovic è approdato in finale a Wimbledon 2021, dove sfiderà Matteo Berrettini. Il serbo, inoltre, ha già staccato il pass per le Atp Finals. Un traguardo notevole, specialmente considerando che siamo appena al 9 di luglio. Grazie ai suoi 6370 punti, il numero uno al mondo è il primo Tennista qualificato per il torneo di fine anno, in programma a Torino. Un risultato ampiamente meritato vista la splendida stagione che sta vivendo il giocatore di Belgrado, capace di aggiudicarsi già due ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Grazie alla vittoria ai danni di Shapovalov, Novakè approdato in finale a Wimbledon, dove sfiderà Matteo Berrettini. Il serbo, inoltre, ha giàto ilper le Atp. Un traguardo notevole, specialmente considerando che siamo appena al 9 di luglio. Grazie ai suoi 6370 punti, il numero uno al mondo è iltaper il torneo di fine anno, in programma a. Un risultato ampiamente meritato vista la splendida stagione che sta vivendo il giocatore di Belgrado, capace di aggiudicarsi già due ...

Advertising

RaiSport : ?? #Berrettini nella storia: è in finale a #Wimbledon Battuto il polacco #Hurkacz in 4 set. Sfiderà il vincente dell… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, LA FINALE SARÀ DJOKOVIC-BERRETTINI IL SERBO HA SCONFITTO SHAPOVALOV IN 3 SET (7-6, 7-5,… - SoloCristy : @PinoVaccaro77 @Domenic00451076 Pino,ti ripeto,io capisco l’innamoramento ma non c’è proprio paragone Djokovic è u… - InformazioneOg : Berrettini scrive la storia del tennis italiano a Wimbledon: in finale incontrerà Djokovic #Berrettini #tennis… - FCInterLove : Mi auguravo 5 set tra Djokovic e Shapovalov in modo che il serbo ne uscisse un attimo stanco. Detto che a 34 anni l… -