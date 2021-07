Tennis, Challenger Tour 2021: Olivo perde e distrugge un vetro (VIDEO) (Di venerdì 9 luglio 2021) Immagini da film d’azione quelle viste al Challenger Tour di Perugia 2021 di Tennis. Dopo aver perso la partita degli ottavi di finale contro il russo Timofey Skatov (5-7 5-7), l’argentino Renzo Olivo ha lanciato la pallina con grande potenza, tanto da colpire e distruggere un pannello di vetro. Un gesto di frustrazione dopo la sconfitta che fortunatamente non ha arrecato danni alle persone presenti sul campo. In alto le immagini del momento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Immagini da film d’azione quelle viste aldi Perugiadi. Dopo aver perso la partita degli ottavi di finale contro il russo Timofey Skatov (5-7 5-7), l’argentino Renzoha lanciato la pallina con grande potenza, tanto da colpire ere un pannello di. Un gesto di frustrazione dopo la sconfitta che fortunatamente non ha arrecato danni alle persone presenti sul campo. In alto le immagini del momento. SportFace.

