Tennis, anche Nick Kyrgios rinuncia alle Olimpiadi: "Giocare in stadi vuoti non fa per me"

Il Tennis viene colto dall'ennesima rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo. Un torneo che sembra davvero maledetto e che non vedrà al via numerose stelle come Rafa Nadal, Dominic Thiem e Jannik Sinner; nelle scorse ore è arrivata anche la rinuncia di un altro potenziale protagonista, il talentuoso australiano Nick Kyrgios. Il numero 60 del mondo, ritornato in campo a Wimbledon dopo un'assenza durata più di quattro mesi, ha annunciato la sua decisione con una storia sul suo profilo Instagram: "Ho deciso di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo."

matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - OA_Sport : Tennis, anche Nick Kyrgios rinuncia alle Olimpiadi - Mawrdock : Per altro non è necessario siate super nazionalisti cioè potete supportare anche gli artisti di altre nazioni. Anch… - 507172dd3828437 : RT @matteorenzi: Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semifinali.… - AlexBillyBisi : Anche #kyrgios salta le #Olimpiadi. C’è un torneo di #CallOfDuty a cui proprio non può rinunciare #tennis #Tokyo2020 -