Tendenze Autunno inverno 2021-22 | Tutta d’un colore

(Di venerdì 9 luglio 2021) Vi abbiamo appena detto che il prossimo autunno andrà di nuovo di moda il color block? Vero. Vi diciamo ora che va di moda anche il monocromo? Vero. Perché una cosa non esclude l’altra. Come Guelfi e Ghibellini, il popolo della moda si divide in due fazioni. E quella che vuole il look radicalmente di un solo colore, da capo a piedi, non è certo meno agguerrito. Anzi.