Temptation Island | Tommaso ha ammesso di essere un geloso patologico

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 luglio 2021) La seconda puntata di, andata in onda lunedì 5 luglio su Canale 5, ha dato tanto spazio alla coppia formata dae Valentina. I due, già al centro delle polemiche per via della differenza di età, hanno avuto un confronto prematuro per parlare del tradimento di. Nelle ultime ore,Eletti ha deciso di rilasciare un’intervista per Uomini e Donne Magazine. Il tema principale è stato la sua eccessiva gelosia nei riguardi di Valentina. Il ragazzo, all’inizio dello show, era apparso ammaliato dalla compagna. Aveva parlato di un folle amore ma, nel giro di poco tempo, i ...