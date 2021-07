Temptation Island, Tommaso e Valentina: nuovi retroscena sulla coppia (Di venerdì 9 luglio 2021) Spuntano nuovi retroscena sulla coppia più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso e Valentina: come stanno le cose oggi Sono bastate sole due puntate di Temptation Island per far cadere una prima coppia. Parliamo di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, la coppia più discussa di questa edizione del reality di Mediaset per il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Spuntanopiù discussa dell’ultima edizione di: come stanno le cose oggi Sono bastate sole due puntate diper far cadere una prima. Parliamo diEletti eNulli Augusti, lapiù discussa di questa edizione del reality di Mediaset per il L'articolo proviene da Inews.it.

