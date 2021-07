Temptation Island | Le Dichiarazioni di Tommaso Dopo l’Addio a Valentina!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 9 luglio 2021)aver lasciato il programma,ha rilasciato un’intervista e ha raccontato il suo punto di vista su quello che è successo con Valentina e non solo. Ecco cosa ha detto. La coppia che ha fatto più discutere in assoluto a, almeno per il momento, è quella formata dae Valentina., più giovane della sua compagna, ha dimostrato di avere una gelosia irrefrenabile e ha anche baciato più volte la tentatrice Giulia. I due si sono quindi lasciati al falò di confronto ed ora il ragazzo ha rilasciato delle ...