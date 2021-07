Tempesta d' amore | anticipazioni dall' 11 al 17 luglio | un ritorno a sorpresa

(Di venerdì 9 luglio 2021) André Konopka lascerà tutti senza parole ad'. Il cuoco del Fürstenhof, infatti, come rivelano le'11 al 17, farà improvvisamentea casa, ma non ricorderà assolutamente nulla del proprio passato. Intanto, Rosalie sarà preoccupata per questoe confesserà a Michael di aver inviato la finta cartolina'Olanda affinché lui le desse i soldi destinati alla cucina di André. Il medico ne sarà scioccato e la costringerà a dire tutta la verità all'uomo. Intanto, Max si illuderà che Jil lascerà il marito ...

Anticipazioni Tempesta d'amore: la scoperta clamorosa di Robert e il ritorno di Andrè Si tornerà a parlare di Andrè nelle nuove puntate di Tempesta ...