Tempesta d' amore | anticipazioni 9 luglio | Jill non si arrende

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovi intrighi e passioni caratterizzeranno la puntata did'di oggi, venerdì 9.Lepuntano l'attenzione su Rosalie che sarà molto arrabbiata con Michael, il quale proverà a sollecitare i clienti della caffetteria a non mangiare dolci. I due cominceranno di nuovo a discutere animatamente, ma poco dopo la Engel deciderà di cambiare completamente modo di comportarsi con il medico. Intanto, Erik e Florian, appianati i loro contrasti inerenti il terreno ereditato da Ludwig Saalfeld, festeggeranno l'ufficializzazione della suddivisione e l'addetto alle pubbliche relazioni del Fürstenhof più ...

Advertising

SalvatoreCaroni : RT @sorridicncausa: - 3ZSL0V3 : sono letteralmente 'il sole dopo la tempesta',, mi hanno rallegrato le giornate e dato un sacco di amore ?????? li amo tantissimo - DavLucia : RT @sorridicncausa: - 672Cilia : RT @sorridicncausa: - kiskancibneler : @luigicoach10 Questa è la città più psicopatica della Turchia. Non c'è razzismo qui. Voi italiani siete così indiet… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta amore

Ascolti Tv soap opera Rete4d'registra 796.000 individui all'ascolto (4.7%). Rai Uno Il Paradiso delle Signore in replica registra 1.051.000 spettatori con il 9.7%. Canale5 ...Anticipazionid': la scoperta clamorosa di Robert e il ritorno di Andrè Si tornerà a parlare di Andrè nelle nuove puntate did'. Gli spoiler della telenovelas tedesca svelano che Robert ...Una tempesta di immagini, suoni e parole immersi nella natura selvaggia del Monte Faito. Dal 10 al 25 luglio, tutti i sabati e le domeniche alle 12 ed alle 17 va in scena il teatro all'aperto.Anticipazioni Tempesta d'amore: la scoperta clamorosa di Robert e il ritorno di Andrè Si tornerà a parlare di Andrè nelle nuove puntate di Tempesta ...