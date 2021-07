Tempesta d’amore | anticipazioni 12 luglio | lo sconforto di Robert

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 9 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che lunedì 122021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si preannuncia ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.12Selina uscirà per andarsi a fare un bel giretto a cavallo. La donna nel bel mezzo della natura incontaminata riuscirà a ritrovare la serenità interiore che da tempo, a causa dei continui litigi con Ariane Kalenberg, aveva ...