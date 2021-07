Teatro Opera, il 13, 14 e 15 luglio La Grande Danza al Circo Massimo (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Dopo il successo delle recite del Lago dei cigni, c’è Grande attesa per il debutto di Roberto Bolle al Circo Massimo. Martedì 13 luglio parte da Roma il tour di Roberto Bolle and Friends, il Gala dei gala, che ogni anno riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico mondiale. Si replica mercoledì 14 e giovedì 15, sempre alle 21. Quello con l’Étoile internazionale Roberto Bolle è, ormai dal 2011, l’appuntamento imperdibile delle estati romane. “Dopo la pausa forzata dello scorso anno, – dichiara il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Carlo Fuortes – ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Dopo il successo delle recite del Lago dei cigni, c’èattesa per il debutto di Roberto Bolle al. Martedì 13parte da Roma il tour di Roberto Bolle and Friends, il Gala dei gala, che ogni anno riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico mondiale. Si replica mercoledì 14 e giovedì 15, sempre alle 21. Quello con l’Étoile internazionale Roberto Bolle è, ormai dal 2011, l’appuntamento imperdibile delle estati romane. “Dopo la pausa forzata dello scorso anno, – dichiara il sovrintendente deldell’di Roma Carlo Fuortes – ...

