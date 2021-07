(Di venerdì 9 luglio 2021) La Francia aveva annunciato testper l’estate a chi era in visita nel Paese. Ma ha ritirato l'iniziativa: «Manca reciprocità con idove i francesi vanno in vacanza»

Advertising

69Brancato : Cavolo che genio. La genialata è quella di assecondare la dittatura sanitaria,facendo inutili tamponi ai turisti in… - EffeBarbieri : Tamponi ai turisti: gratis o a pagamento, le regole nei paesi europei @RiccFerr via @sole24ore - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Tamponi ai turisti: gratis o a pagamento, le regole nei paesi europei - sole24ore : Tamponi ai turisti: gratis o a pagamento, le regole nei paesi europei - Italia_Notizie : Tamponi ai turisti: gratis o a pagamento, le regole nei paesi europei -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi turisti

Il Sole 24 ORE

... sono 48 i nuovi contagi registrati (su 2.053effettuati), +75 guariti e 1 morto (per un ... Marche Duedel Nord Europa in vacanza nelle Marche hanno manifestato i sintomi del Covid e ......per il tracciamento di casi Covid nelle località costiere a maggior afflusso dei, partendo dalla Gallura per poi arrivare anche negli altri territori isolani con migliaia dipronti ...SPAGNA: La Spagna chiede un test Covid negativo o prova dell’avvenuta vaccinazione ai turisti britannici diretti alle isole Baleari (Minorca, Ibiza, Formentera). (Gazzetta del Sud) Ieri erano stati ...Il tracciamento è al 100% ed è in vigore il sequenziamento di tutti tamponi positivi per monitorare e arginare le varianti. Con questa delibera facciamo un passo avanti a favore della tutela sanitaria ...