Talebani | abbiamo il controllo dell' 85% dell' Afghanistan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Talebani abbiamo

Il movimento talebano ha preso il controllo dell'85% del territorio afghano. Lo ha detto Shahabuddin Delawar, funzionario dell'ufficio politico talebano in Qatar e capo della delegazione talebana in ...visto un'impennata delle tensioni sul confine afghano - tagiko. Non c'è voluto molto tempo ... Da parte sua Shahabuddin Delawar, un funzionario dell'ufficio politico deiin Qatar, in ...Biden ha voluto allontanare il paragone con il Vietnam, sostenendo che sono due storie diverse: "Non sono comparabili, non avremo americani sul tetto dell ... giorno fa era controllato da Usa e Nato.(ANSA) - MOSCA, 09 LUG - Il movimento talebano ha preso il controllo dell'85% del territorio afghano. Lo ha detto Shahabuddin Delawar, funzionario dell'ufficio politico talebano in Qatar e capo della ...