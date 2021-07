Switch OLED a più di €900? I bagarini hanno assaltato i pre-order (Di venerdì 9 luglio 2021) A quanto pare, gli scalper (o bagarini) hanno puntato anche Nintendo Switch Modello OLED. Questa settimana c'è stato l'annuncio del nuovissimo Switch, il modello Switch OLED, e con i preordini che iniziano a comparire presso un certo numero di rivenditori, alcuni hanno deciso di assaltare i pre-order per guadagnarci sopra. In particolare, Nintendolife riporta che Switch OLED viene venduto per la somma di £ 800, quindi oltre €900! Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) A quanto pare, gli scalper (opuntato anche NintendoModello. Questa settimana c'è stato l'annuncio del nuovissimo, il modello, e con i preordini che iniziano a comparire presso un certo numero di rivenditori, alcunideciso di assaltare i pre-per guadagnarci sopra. In particolare, Nintendolife riporta cheviene venduto per la somma di £ 800, quindi oltre! Leggi altro...

