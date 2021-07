Supplenze organico Covid | 20 000 docenti e 30 000 ATA con contratto fino al 10 dicembre 2021 Emendamento al Decreto Sostegni bis

(Di venerdì 9 luglio 2021)anno scolastico/22: la strada del cosiddetto "", che lo scorso anno scolastico ha permesso a 50.000 collaboratori scolastici e 25.000di avere unal termine delle lezioni (data stabilita a livello regionale), è in salita. Secondo le ultime notizie non verrebbe finanziato un nuovo stanziamento di risorse, ma si utilizzerebbe quelle rimaste dall'anno precedente. L'articolo .

...delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti indi ... d) Graduatorie Provinciali delle(GPS): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive ...... serviranno, insieme ai posti indi fatto e in deroga per il sostegno, alle utilizzazioni ... dovranno provvedere agli incarichi diannuali, al 31 agosto o al 30 giugno, dalle ...Scuola – Il calcolo dei posti da coprire a oggi nella scuola – per l’esattezza 263.640 – è stato realizzato dall’Ufficio Studi dell’Anief. Si tratta di una carenza cronica di lavoratori di ruolo che n ...Organico Covid 2021/22: 40mila docenti + gli ATA. L’emendamento sul ritorno dell’Organico Covid nelle scuole per settembre 2021, prevede una spesa di 400 milioni, per assumere ...