Suffragette | il film sulle donne che hanno cambiato la storia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ci sono Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson e Anne-Marie Duff. C’è anche Meryl Streep. E la presenza, da sola, di un cast così stellare, basterebbe a farci decidere di guardare la pellicola in loop. Ma la verità è cheè molto di più. È lareale e senza fronzoli di tante, di ceto sociale e provenienza diversa, unite da un’unica missione, quella di combattere per rivendicare i loro diritti, e quelli di tutte noi. Ispirato alla nascita del movimento delle, il lungometraggio della regista Sarah Gavron, racconta la passione, il coraggio e la sofferenza delle militanti ...

