Stupro, per Grillo Jr. udienza rinviata al 5 novembre. Sì del gup alle carte della parte lesa (Di venerdì 9 luglio 2021) Si è conclusa con un rinvio al prossimo 5 novembre l’udienza preliminare a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e altri tre giovani rampolli della “Genova bene“, accusati di violenza di gruppo nei confronti di una giovane italo-norvegese. Lo ha deciso la gup di Tempio Pausania Caterina Interlandi, che ha fissato anche una seconda udienza per il 12 novembre. La decisione del giudice è arrivata al termine di un vivace confronto tra i legali dell’accusa e quelli della difesa. Né Grillo Jr. né i suoi coimputati erano oggi presenti. Ad ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Si è conclusa con un rinvio al prossimo 5l’preliminare a carico di Ciro, figlio del fondatore del M5S, e altri tre giovani rampolli“Genova bene“, accusati di violenza di gruppo nei confronti di una giovane italo-norvegese. Lo ha deciso la gup di Tempio Pausania Caterina Interlandi, che ha fissato anche una secondaper il 12. La decisione del giudice è arrivata al termine di un vivace confronto tra i legali dell’accusa e quellidifesa. NéJr. né i suoi coimputati erano oggi presenti. Ad ...

Advertising

Corriere : Giulia, 22 anni: «Abusata da quattro ragazzi, ma per il pm non è stupro se non urli e chiedi aiuto» - fattoquotidiano : Brasile, assolti due poliziotti accusati di stupro su una 19enne nell’auto di servizio: “Poteva resistere, non ha f… - SecolodItalia1 : Stupro, per Grillo Jr. udienza rinviata al 5 novembre. Sì del gup alle carte della parte lesa… - LEOREDBARON : RT @serenel14278447: Giulia, 22 anni: «Abusata da quattro ragazzi, ma per il pm non è stupro se non urli e chiedi aiuto». Corriere della se… - mariopaps : Rinviata a novembre l'udienza preliminare per il caso di stupro del 2019 che vede protagonisti Ciro Grillo e tre su… -