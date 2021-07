STREEAT Food Truck Festival da venerdì 9 a lunedì 12 luglio in Piazza I Maggio

(Di venerdì 9 luglio 2021), il primoitinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola dove i protagonisti sono i, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta inPrimoa Udine. Icoloreranno e profumeranno il Giardin Grande di Udine, per l’8° edizione dell’evento, da9 a12, per un lungo ...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Scatenate la vostra voglia di bombette pugliesi (e non solo): a Udine ritorna lo Streeat Food -

Ultime Notizie dalla rete : STREEAT Food

Friuli Sera

TRUCK FESTIVAL , il primo festival itinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all'interno di interi week - end in giro per la penisola dove i ...La prova generale La "prova generale" sarà dunque proprio il Festival, a metà luglio, in tre serate, con partner del calibro di "G2 Events" e "Truck" che già hanno messo la firma (per ...STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL, il primo festival itinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola dove i ...I truck coloreranno e profumeranno il Giardin Grande di Udine, per l’8 ° edizione dell’evento, da venerdì 9 a lunedì 12 luglio, per un lungo week end dedicato al miglior cibo da strada italiano e inte ...