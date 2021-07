Stones: «Italia ha qualità importanti, daremo tutto per il paese» (Di venerdì 9 luglio 2021) John Stones ha parlato in conferenza stampa prima di Italia-Inghilterra, sottolineando l’importanza in patria di una partita di quel peso John Stones ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. FINALE A WEMBLEY – «Questa è una grande occasione per noi, la vittoria manca davvero da troppo tempo. Il fatto che la finale si giochi a Wembley rende tutto più speciale». SOUTHGATE – «Ogni allenatore che ho avuto è stato unico per me, per il suo stile, per la sua filosofia, per le sue caratteristiche. Gareth ha fatto un lavoro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Johnha parlato in conferenza stampa prima di-Inghilterra, sottolineando l’importanza in patria di una partita di quel peso Johnha parlato in conferenza stampa prima della finale di Euro 2020 trae Inghilterra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. FINALE A WEMBLEY – «Questa è una grande occasione per noi, la vittoria manca davvero da troppo tempo. Il fatto che la finale si giochi a Wembley rendepiù speciale». SOUTHGATE – «Ogni allenatore che ho avuto è stato unico per me, per il suo stile, per la sua filosofia, per le sue caratteristiche. Gareth ha fatto un lavoro ...

