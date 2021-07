Stones: 'Italia forte, ma vogliamo l'Europeo. Il rigore? C'era' (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - " É una grande occasione, il fatto che la finale sia a Wembley la rende ancora più speciale" . Sono queste le parole di John Stones in conferenza stampa. Il difensore dell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - " É una grande occasione, il fatto che la finale sia a Wembley la rende ancora più speciale" . Sono queste le parole di Johnin conferenza stampa. Il difensore dell'...

