-Steph Curry | perché ha detto no alle Olimpiadi

La stella dei Golden State Warriors, Steph Curry, ha deciso di non prendere parte con la Nazionale Usa alle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno tra pochi giorni spiegando le sue motivazioni. In occasione di un torneo di golf al lago Thoe, il cestista ha spiegato la sua scelta di non partecipare alle Olimpiadi: "È stata una decisione difficile, arrivata dopo una stagione con il calendario condensato, i protocolli Covid e che tiene conto del punto in cui mi trovo nella mia carriera."

