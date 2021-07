Stellantis | Fim Cisl “-10 | 5% produzione Italia rispetto pre-Covid”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nel primo semestre 2021negli impiantini ha prodotto 407.846 unità, in aumento del 59.95 sull’anno precedente, maal 2019 pre-si registra un calo del 10,5% con un calo del 20,4% per le auto e un aumento del 9,8% per i veicoli commerciali. Ne parla Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim. jp/sat/red su Il Corriere della Città.

A questa situazione si è aggiunto la presenza di alcuni lavoratoridi altri siti in ... Per la- CISL è indispensabile intervenire immediatamente per costruire percorsi di assunzioni ...L'obiettivo principale era fare in modo che la Gigafactory difosse localizzata nel nostro Paese. Per la- Cisl è fondamentale, in questa fase delicata e di cambiamento per il settore ...Api Torino: “Ora Stellantis saturi gli impianti già presenti” “Abbiamo ... e impegno da parte dell’azienda è Davide Provenzano, segretario generale Fim-Cisl: “Non si può continuare con un piano ...La scelta di Stellantis di realizzare la nuova Gigafactory a Termoli ha preso di sorpresa tutto il movimento che, da settimane, spingerà per la realizzazione ...