Stellantis EV Day - Gigafactory a Termoli | nel 2024 la prima Alfa elettrica e nuove Fiat a batterie

(Di venerdì 9 luglio 2021) "Quattro piattaforme dedicate con autonomie comprese tra i 500 e gli 800 chilometri, cinquee oltre 260 GWh di capacità complessiva. Oltre a Francia e Germania, abbiamo raggiunto l'accordo con il governo italiano per aprire la terza a". Così, in apertura dell'EV Day di, l'ad Carlos Tavares ha annunciato che la fabbrica molisana di FCA sarà convertita per produrreper auto elettriche. Nei prossimi anni, infatti, i vari marchi del gruppo punteranno tutto sull'elettrificazione: nel, per esempio, l'Romeo lancerà il suo primo modello 100% ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Gigafactory di batterie per le auto elettriche si farà in Italia a #Termoli. Lo ha detto l'ad di #Stellantis, Carlos… - LeonDiPaco : Stellantis Ev Day, Termoli sarà la terza Gigafactory del gruppo - tuttoggi : Nel corso dell’EV Day 2021 di Stellantis, il marchio Jeep ha svelato le prime immagini della nuova Jeep Grand Chero… - infoiteconomia : Stellantis Ev Day, Fiat sarà 100% elettrica fra il 2025 e il 2030, nel 2024 la prima Abarth Ev - infoiteconomia : Stellantis Ev Day, gli slogan elettrici dei 14 marchi: dall’arte del viaggio a “Alfa e-Romeo” -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Day

Lo scorso 8 luglio, come ben sappiamo, si è tenuto il tanto atteso EV2021, di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane. Un evento molto importante in cui, come ci ...parte del Gruppo. ...I piani di elettrificazione cheha presentato nel corso dell'EVhanno reso note le strategie del gruppo rispetto ai singoli marchi e alle sinergie che il gruppo offrirà a tutti i brand per arrivare ad una gamma che ...Ore di panico nell'Alfasfera mondiale. Poi il chiarimento: "Era solo un segnale forte per annunciare l'elettrico puro" ...Il piano annunciato da Opel nel corso dell’EV Day 2021 di Stellantis prevede di riportare in vita anche l’Opel Manta sotto forma di una vettura 100% elettrica che si chiamerà Manta-e. Questo nuovo mod ...